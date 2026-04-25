25 aprile contestata la Brigata Ebraica | corteo bloccato all' altezza di via Senato

Il corteo del 25 aprile a Milano si è arrestato all'altezza di via Senato, dove decine di persone si sono radunate. La manifestazione, che commemorava la Liberazione, è stata contestata da alcuni partecipanti che hanno cercato di bloccare il passaggio di un gruppo di manifestanti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e ha disposto il blocco del corteo presso l'incrocio, evitando ulteriori scontri o tensioni.

Il corteo del 25 aprile a Milano si è fermato all'incrocio con via Senato. Decine di persone hanno continuato a contestare la Brigata ebraica, impedendo allo spezzone di andare avanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: corteo bloccato all'altezza di via Senato Notizie correlate 25 aprile, Arci Milano: “No alle bandiere di Israele al corteo. Brigata Ebraica benvenuta”Milano, 11 marzo 2026 – Il presidente di Arci Milano Maso Notarianni in una lettera aperta (destinata a scatenare polemiche) alla Comunità ebraica... Brigata Ebraica e corteo del 25 Aprile. Arci: benvenuti senza bandiera d’IsraeleLa stella di David il 25 Aprile "è la benvenuta", purché sia quella gialla, e non azzurra, in campo bianco con strisce verticali, non orizzontali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il bellicoso 25 Aprile. La Brigata ebraica si arrende: non ci sarà (di A. Molle); Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; 25 Aprile, palco bis per il Coordinamento per la pace. La Brigata ebraica sfilerà con le bandiere; 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’. È partito il corteo del 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: Via dal corteoI manifestanti si sono radunati a Porta Venezia e successivamente hanno iniziato il loro percorso verso il centro (dove il corteo si dividerà in quattro) ... milanotoday.it Milano, il corteo del 25 aprile: le contestazioni alla Brigata ebraicaCome era prevedibile, alcuni manifestanti stanno contestando la presenza della Brigata ebraica, che al momento si trova quasi in testa al corteo protetta da un cordone di volontari dei City Angels. Mo ... ilgiorno.it Il 25 aprile è il giorno in cui l’Italia ricorda la conquista della libertà e rende omaggio a chi si oppose al nazifascismo. Tra questi, anche i giovani volontari della Brigata Ebraica: combattenti che, sotto l’insegna della stella di David, presero parte alla campag x.com 25 aprile: la Brigata Ebraica combatteva con la Resistenza e gli alleati, gli arabi stavano con Hitler". Formata da ebrei che vivevano nel mandato britannico di Palestina e altri scappati dalle persecuzioni nei paesi europei. 5.000 uomini che sbarca - facebook.com facebook