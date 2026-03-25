Allenarsi a 50 anni | perché i pesi possono diventare i migliori alleati della salute

A 50 anni, molte persone evitano di considerare l'uso dei pesi come parte della loro routine di allenamento, spesso pensando siano riservati a chi cerca muscoli scolpiti o sollevamenti intensi. Questa percezione può portare a trascurare i benefici che il sollevamento pesi può offrire alla salute, come il miglioramento della massa muscolare e della densità ossea.

S e c’è una parola che ancora oggi spaventa molte donne, è “pesi”. Li associamo a qualcosa di lontano da noi, a corpi grossi e scolpiti, a sforzi eccessivi accompagnati da versi sonori, a un’idea di allenamento che “non ci appartiene”. Eppure, proprio in menopausa, i pesi possono diventare uno degli strumenti più preziosi per prenderci cura del nostro corpo. Non per trasformarlo, ma per proteggerlo. Prevenire l’osteoporosi con lo sport: cosa fare e cosa no X Perché i pesi sono così importanti in menopausa. Anche se lo abbiamo ripetuto negli articoli precedenti, è sempre bene fare un ripasso. Ecco cosa succede con il calo degli estrogeni: perdiamo massa muscolare (sarcopenia). 🔗 Leggi su Iodonna.it

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