Mobilità docenti 2026 2027 | le Precedenze Quali possono essere valutate bisogna fare attenzione alla compilazione della domanda

La legge sulla mobilità docenti 20262027 stabilisce che alcune domande vengono privilegiate per motivi specifici. La causa riguarda le precedenze previste dal contratto, che possono influenzare la valutazione anche senza punteggio. È importante che i docenti compilino correttamente la domanda, evitando errori che potrebbero compromettere la priorità. La scelta delle precedenze può fare la differenza nella scelta delle sedi e nelle assegnazioni. È fondamentale prestare attenzione a ogni dettaglio durante la compilazione.

Mobilità docenti 2026, chi richiede sia trasferimento che passaggio di ruolo deve fare attenzione a cosa prevale

