Mobilità docenti 2026 2027 | le Precedenze Quali possono essere valutate bisogna fare attenzione alla compilazione della domanda
La legge sulla mobilità docenti 20262027 stabilisce che alcune domande vengono privilegiate per motivi specifici. La causa riguarda le precedenze previste dal contratto, che possono influenzare la valutazione anche senza punteggio. È importante che i docenti compilino correttamente la domanda, evitando errori che potrebbero compromettere la priorità. La scelta delle precedenze può fare la differenza nella scelta delle sedi e nelle assegnazioni. È fondamentale prestare attenzione a ogni dettaglio durante la compilazione.
Nella valutazione della domanda di mobilità è possibile che alcune istanze vengano considerate con priorità a prescindere dal punteggio spettante, in quanto il docente risulta beneficiario di una delle precedenze previste nel contratto. L'articolo Mobilità docenti 20262027: le Precedenze. Quali possono essere valutate, bisogna fare attenzione alla compilazione della domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità docenti 2026, chi richiede sia trasferimento che passaggio di ruolo deve fare attenzione a cosa prevalePer i docenti che richiedono sia trasferimento che passaggio di ruolo nella Mobilità 2026, è importante conoscere le priorità.
