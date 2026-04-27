Per il mio trentesimo compleanno sono andato a Parigi con l’obiettivo di acquistare uno degli anelli Cemetery di Chrome Hearts. Tuttavia, trovare i prodotti di questo marchio si è rivelato più complicato del previsto. I negozi autorizzati sono pochi e spesso esauriti. La richiesta elevata e i tempi di produzione lunghi contribuiscono a rendere difficile l’acquisto di alcuni articoli, anche in negozi di lusso e boutique specializzate.

Per il mio trentesimo compleanno sono andato a Parigi con un obiettivo preciso: comprare uno dei famigerati anelli Cemetery di Chrome Hearts. Mentre percorrevo Avenue Montaigne, American Express in mano, il commesso all’ingresso mi ha invitato a tornare l’indomani alle undici, se volevo anche solo sperare di entrare. Va bene. Ho bevuto tanto vino rosso, mangiato una quantità esagerata di torta, e il giorno dopo mi sono presentato puntuale. Quindici minuti prima dell’apertura, però, mi hanno comunicato che non accettavano clienti senza appuntamento. Nessuna spiegazione, nessuna cortesia di contorno. Solo un secco: «No». Ricordo di essermi allontanato, un po’ deluso, molto stordito dal mal di testa, e di essermi rifugiato al ristorante Monsieur Dior, in fondo alla strada, cercando di capire cosa fosse appena successo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché è diventato così difficile trovare i prodotti Chrome Hearts

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