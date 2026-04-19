TikTok non basta | perché scegliere un terapista è diventato più difficile e cosa fare per non sbagliare

Ogni giorno, sui social, vengono condivisi numerosi video e post dedicati a esercizi per problemi muscolari o consigli sul benessere fisico. Tuttavia, scegliere un terapista qualificato tra le infinite proposte online sta diventando sempre più complicato. La ricerca di un professionista competente, che possa offrire un aiuto reale e personalizzato, richiede attenzione e verifica delle credenziali. In questo scenario, è fondamentale distinguere tra contenuti utili e fonti affidabili.

Ogni giorno scorrono sotto gli occhi milioni di contenuti sul benessere: esercizi per la cervicale, consigli per la postura, routine per la lombalgia. Una quantità quasi ipnotica di informazioni che restituisce un’illusione precisa — quella di sapere, di essere già orientati, di avere gli strumenti per decidere. Eppure, quando arriva il momento di prenotare davvero una visita, quella sicurezza si dissolve. Perché tra guardare e scegliere esiste ancora una distanza profonda. Non è solo una percezione. Oggi il 55% degli europei tra i 16 e i 74 anni cerca informazioni sanitarie online, un dato che fotografa un cambiamento strutturale nel rapporto con la salute.🔗 Leggi su Panorama.it

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The Biggest Lie About Success You Still Believe (Fisherman Story)

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