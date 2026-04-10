Studenti a piedi per un anno | perché è difficile trovare una soluzione e le alternative

A cinque mesi dalla sospensione di un servizio ferroviario locale destinato agli studenti, ancora non si intravedono soluzioni concrete. La situazione ha generato disagi tra gli studenti che, per un intero anno, dovranno trovare modalità alternative per raggiungere le loro scuole. Le proposte e le trattative in corso non hanno ancora portato a un accordo soddisfacente, lasciando incertezza sulle modalità di trasporto future.

Mancano cinque mesi al fermo per un anno del Besanino ma, a oggi, la soluzione per gli studenti appare molto lontana. È preoccupato Luca Santrambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, su come dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027 si sposteranno gli studenti brianzoli che, ogni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sarri: “Il decreto crescita ha reso gli stranieri meno costosi rispetto agli italiani. Difficile trovare una soluzione”Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio maturato ieri contro il Parma, Maurizio Sarri ha espresso la sua opinione sulla situazione del...

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Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

Temi più discussi: Elena Cattaneo a tu per tu con gli studenti per parlare di scienza, scelte e futuro; Gite scolastiche e prof indisponibili, oltre 4 studenti su 10 resteranno a casa; L'autobus passa dieci minuti in anticipo, gli studenti lasciati a piedi: E' assurdo con tutti i soldi che paghiamo per gli abbonamenti; Sciopero trasporti 10 aprile: chi rischia di restare a piedi e le fasce orarie da bollino rosso per aerei e bus.

Bus pieni e studenti a piedi, Vacchi: Problema serio, si intervengaSovraffollamento, studenti costretti a viaggiare in piedi e situazioni di pericolo lungo strade trafficate. Lo denuncia, per la linea 153... Sovraffollamento, studenti costretti a viaggiare in piedi e ... ilrestodelcarlino.it

Trasporti a Chivasso, lo sfogo di Riva Cambrino: Il 2027 è lontano, gli studenti restano a piedi oraChivasso–Caselle, una linea bus per il 2027. E gli studenti di oggi?. E' questo il quesito che pone Marco Riva Cambrino. primachivasso.it

Siete il nostro orgoglio! Gli studenti di Bacoli puliscono le spiagge libere. Quante volte hanno scritto che è colpa dei ragazzi Ecco, sbagliavano. Questa mattina abbiamo pulito le nuove spiagge libere di Bacoli con i ragazzi del liceo Seneca. Una giornata di e - facebook.com facebook

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