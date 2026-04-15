Durante una conferenza stampa, il centrocampista ha commentato la stagione del suo club, sottolineando il percorso di crescita e la volontà di proseguire con impegno. Ha anche parlato del suo futuro, senza specificare dettagli, ma evidenziando la volontà di continuare a dare il massimo con la squadra. Le sue dichiarazioni sono state rivolte anche ai tifosi, con un tono di determinazione.

di Angelo Ciarletta Cesc Fabregas in conferenza stampa ha parlato della stagione del suo Como e ha fatto il punto anche sul proprio futuro nel club lariano. Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa in vista del match tra il Sassuolo e il Como. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! STAGIONE – «La crescita è costante grazie ai giocatori, allo staff e all’intensità quotidiana. Siamo più in alto rispetto alle aspettative iniziali e vogliamo continuare a spingere per arrivare il più lontano possibile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas spinge: «Crescita costante, vogliamo continuare a spingere per arrivare il più lontano possibile». Poi fa il punto sul proprio futuro

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