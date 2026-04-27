Il futuro di David Neres al Napoli resta incerto, con il giocatore che potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. La dirigenza partenopea non ha ancora chiarito se il brasiliano continuerà a vestire la maglia azzurra o se sarà ceduto. La decisione dipenderà da vari fattori che ancora devono essere definiti, senza escludere alcuna possibilità.

David Neres rimane in bilico tra permanenza e partenza. La dirigenza partenopea non esclude alcuno scenario, neanche legato all’esterno d’attacco brasiliano. Neres e il Napoli: il nuovo tecnico farà la differenza. La stagione di Neres con gli azzurri non ha ancora svelato il suo vero volto. L’esterno ha mostrato lampi di qualità, ma non ha trovato una continuità totale, anche a causa di un brutto e lungo infortunio. Secondo Il Mattino, il futuro del brasiliano dipenderà direttamente dalla scelta dell’allenatore che siederà sulla panchina partenopea nella prossima stagione. Un nuovo progetto tattico potrebbe valorizzare le sue caratteristiche offensive oppure spingere verso una cessione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Colpo di scena Neres: lascia il Napoli a fine stagione? Un aspetto chiave decide il suo futuro

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