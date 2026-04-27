La spesa per le pensioni in Italia ammonta attualmente a circa 352 milioni di euro e si prevede che aumenterà nei prossimi anni. Secondo le proiezioni, questa spesa continuerà a crescere fino a raggiungere un massimo nel 2041. Le cifre evidenziano un trend di aumento costante che interesserà il bilancio pubblico nel breve e nel lungo termine.

La spesa pensionistica italiana è destinata a crescere nei prossimi quindici anni, con un picco previsto nel 2041. È quanto emerge dal nuovo Documento di finanza pubblica (Dfp) presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che fotografa un sistema previdenziale sotto pressione demografica e finanziaria, in un contesto di margini di bilancio sempre più ridotti. Il quadro attuale. Nel 2026 la spesa per le pensioni raggiungerà 352,4 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto ai 342,9 miliardi del 2025. Il valore corrisponde al 15,2% del Pil, lo stesso livello dell’anno precedente, ma è destinato a salire già dal 2027. L’incremento è dovuto a diversi fattori: nuove liquidazioni pensionistiche e tassi di cessazione;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni, spesa da 352 milioni e in aumento: quanto ci costano nel 2026

Notizie correlate

Leggi anche: Pensioni 2026, quanto costano i contributi volontari: ecco le nuove tabelle Inps

Quanto ci costano i gettonisti. Dall’emergenza alla pediatria: "Le Ast pagano ancora milioni"Dal 31 luglio dell’anno scorso, come previsto dal decreto del 17 giugno 2024, non si sarebbe più dovuto fare ricorso alle cooperative private per...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pensioni, così l’uscita dei baby-boomer dal lavoro la spesa salirà fino al 2041; Pensioni, aumenti a gennaio per l'inflazione: assegni più alti con la rivalutazione; Pensioni, Ape sociale e isopensione: bonus e conguagli Irpef a maggio, ecco per chi e i nuovi importi; Pensioni così l’uscita dei baby-boomer dal lavoro aumenterà la spesa fino al 2041.

Pensioni, spesa da 352 milioni e in aumento: quanto ci costano nel 2026La spesa pensionistica cresce fino al picco del 2041 tra vincoli e nuove regole: ecco quanto pesa e chi potrà davvero andare in pensione ... quifinanza.it

Pensioni, la curva della spesa sale fino al 2041: l’effetto baby boomer nei conti del DfpLa spesa per le pensioni continuerà a salire ancora a lungo e, secondo le stime del Documento di finanza pubblica, il picco arriverà solo nel 2041. A ... finanza.com

Pensioni e Invalidità. . Dal 2025 rischi di perdere soldi e diritti… senza nemmeno saperlo. E no, non è uno scherzo. Basta fare la domanda nel modo sbagliato. Con la nuova riforma della disabilità cambia tutto… ma quasi nessuno ti sta spiegando cosa da - facebook.com facebook