Dal 31 luglio dello scorso anno, in base a un decreto approvato a metà giugno, l’uso di medici a gettone provenienti da cooperative private è stato sospeso nei reparti ospedalieri, tra cui i pronto soccorso e la pediatria. Tuttavia, le aziende di servizi sanitari continuano a pagare milioni di euro alle Ast, le cooperative coinvolte, che ancora forniscono medici per coprire i turni. Questa situazione riguarda diverse aree dell’assistenza sanitaria pubblica.

Dal 31 luglio dell’anno scorso, come previsto dal decreto del 17 giugno 2024, non si sarebbe più dovuto fare ricorso alle cooperative private per avere dei medici a gettone per coprire i turni nei pronto soccorso oppure in altri reparti ospedalieri, come quello della pediatria. I contratti in essere potevano proseguire fino alla scadenza, ed erano anche previste delle deroghe, ma soltanto per casi particolari e al netto delle procedure che le aziende devono mettere in atto per sanare la situazione degli organici. Tuttavia, ancora oggi, siamo in alto mare: nelle Marche il fenomeno è piuttosto diffuso, con costi molto elevati, in particolare in alcune Ast (Aziende sanitarie territoriali).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quanto ci costano i gettonisti. Dall’emergenza alla pediatria: "Le Ast pagano ancora milioni"

Notizie correlate

In 7 anni 220 milioni: ecco quanto ci costano gli errori dei magistrati. E perché la riforma risponde anche a questoDai dati del ministero della Giustizia emerge che nel solo 2024 lo Stato - dunque tutti noi - ha pagato 26,9 milioni per ingiusta detenzione, con una...

Leggi anche: Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Si possono ancora comprare?

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Quanto ci costano i gettonisti. Dall’emergenza alla pediatria: Le Ast pagano ancora milioni; Castel Fusano, per la riforestazione (fuori stagione) è ora corsa contro il tempo; Tregua Iran-Usa vacilla: dal gas a Rc auto, la stangata da 284 euro a famiglia. Quanto costa la crisi; La guerra in Medio Oriente ci costa in Europa mezzo miliardo di euro al giorno.

Viviani: Quanto ci costano queste guerre?Il conflitto tra Stati Uniti e Iran rischia di paralizzare l'Europa. Con lo Stretto di Hormuz bloccato dalle petroliere ferme, l'autonomia dei carburanti per il trasporto aereo nel continente è garant ... msn.com

Quanto costano i biglietti delle Atp Finals con Sinner: prezzi che pochi si possono permettereQuanto costa vedere Jannik Sinner e le partite delle ATP Finals di Torino? I prezzi dei biglietti indicati sul sito ufficiale del torneo, comprensivi delle tariffe aggiuntive quanto a prevendita e ... fanpage.it

Gravidanza seguita dall’inizio alla fine: svolta all’ospedale di Manfredonia (FOTO VIDEO) #gravidanza #manfredonia - facebook.com facebook

Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com