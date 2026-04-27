Pensioni 2026 | spesa a 352 miliardi e addio definitivo a Quota 103

Nel 2026, la spesa per le pensioni in Italia raggiungerà i 352,4 miliardi di euro, secondo i dati ufficiali. Il governo ha deciso di eliminare definitivamente Quota 103, la misura che permetteva di andare in pensione anticipatamente con almeno 62 anni di età e 41 di contributi. La decisione si inserisce in un piano più ampio di riduzione della pressione sulla spesa pubblica destinata alle pensioni.

? Cosa sapere La spesa pensionistica in Italia salirà a 352,4 miliardi di euro nel 2026.. Il governo abolisce Quota 103 per contenere la pressione sul bilancio dello Stato.. Nel 2026 la spesa per le pensioni in Italia salirà a 352,4 miliardi di euro, con un incremento del 2,8% rispetto ai 342,9 miliardi registrati nel 2025 secondo le proiezioni del Documento di finanza pubblica presentato dal ministro Giorgetti. Il nuovo quadro economico delineato dal ministero dell’Economia rivela una pressione crescente sul bilancio dello Stato, dove le prestazioni sociali in denaro raggiungeranno complessivamente i 471,7 miliardi di euro quest’anno. Di questa cifra enorme, che incide per il 20,4% sul PIL, circa tre quarti sono assorbiti esclusivamente dal sistema previdenziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pensioni 2026: Tagli e Aumenti del Governo Meloni Spiegati Bene

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