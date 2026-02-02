Ausl Pestelli FdI | Pensione e stipendio insieme per il direttore generale Carradori Una scelta inopportuna

La polemica si accende in regione dopo che Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl Romagna, riceve contemporaneamente stipendio e pensione. Pestelli di Fratelli d’Italia critica duramente questa decisione, definendola inopportuna. La Regione dovrà ora fare chiarezza su questa scelta, che solleva più di una domanda sui criteri adottati.

“L'erogazione contemporanea del trattamento pensionistico e dello stipendio assegnato per l'incarico a Tiziano Carradori, direttore generale dell'Ausl Romagna, rappresenta una questione su cui la Regione dovrebbe interrogarsi, anche alla luce della previsione di perdita di oltre 200 milioni di euro inserita nel bilancio preventivo dell'ente per l'anno 2025. Politicamente, è davvero opportuno?”. A porre l'interrogativo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luca Pestelli. “Il trattamento pensionistico è stato erogato al direttore generale dell'Ausl Romagna Carradori con decorrenza dal primo luglio 2025 e valuta 7 novembre 2025 - dettaglia Pestelli -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il consigliere Pestelli (FdI) richiede trasparenza sui criteri di assegnazione delle retribuzioni di risultato ai dirigenti dell'Ausl Romagna.

I premi di risultato assegnati ai vertici dell'Ausl Romagna, annunciati ad agosto e pari a 96 mila euro, riaccendono le polemiche politiche.

