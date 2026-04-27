Pensionato litiga con i medici e minaccia di ripresentarsi con una pistola

Sabato 25, presso la Casa della Salute di Bondeno, si è verificato un episodio di tensione tra un pensionato e il personale medico. Durante un diverbio, l’uomo di 72 anni ha minacciato di tornare con una pistola. I carabinieri di Burana sono intervenuti e hanno arrestato il pensionato, che ora si trova in custodia. Nessun ferito è stato segnalato.

Gravi minacce al personale sanitario per un diverbio rapidamente degenerato. È quanto accaduto sabato 25 presso la Casa della Salute di Bondeno, dove i carabinieri di Burana hanno arrestato un 72enne del posto.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySecondo quanto ricostruito, nella mattinata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Litiga con un uomo in strada e lo minaccia con una pistola lanciarazzi, arrestato Scoppia una lite con il vicino di casa e lo minaccia con una pistola a gas, denunciato dai carabinieriControlli sul campo dei carabinieri di Cesena impegnati nella prevenzione e repressione dei reati e nel controllo della circolazione stradale per il... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Litiga con una vicina per il parcheggio e le punta una pistola in volto, arrestato pensionato; Pensionato catanese arrestato a Biella: avrebbe agevolato un tentato omicidio per un debito da 30 mila euro; Litiga con il vicino di casa e tenta di investirlo con la ruspa, 70enne arrestato; Montalenghe, 75enne carica la pistola e la punta alla tempia della vicina per un parcheggio. Litiga con una vicina per il parcheggio e le punta una pistola in volto, arrestato pensionatoL’episodio è avvenuto a Montalenghe, nel Torinese. La donna è riuscita con il braccio ad allontanare l’arma, che ha la matricola abrasa. Mentre i carabinieri ... torino.repubblica.it Pensionato litiga con i medici e minaccia di ripresentarsi con una pistola x.com **Ultime da Serramazzoni. Un ragazzo litiga con la propria ragazza sino a metterle le mani addosso. Un extracomunitario interviene per difendere la giovane donna e viene accoltellato. E' accaduto a Serramazzoni, ieri sera poco dopo le 20.30. Tutto è succes - facebook.com facebook