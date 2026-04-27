Durante il match tra Milan e Juventus a San Siro, terminato con un pareggio a reti inviolate, i tifosi hanno espresso il loro disappunto sui social media. Molti hanno commentato che la partita non ha soddisfatto le loro aspettative e hanno criticato, in alcuni casi, anche il costo del biglietto, arrivato a 150 euro. La delusione tra gli spettatori si è riflessa nelle reazioni online nei confronti dell'incontro.

A 'San Siro' pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus: sui social i tifosi hanno fatto presente come la partita sia stata una delusione. Ieri sera a 'San Siro' pareggio a reti bianche, 0-0, tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti: sui social i tifosi hanno fatto presente come la partita, in cui il punto tornerà utile tanto ai rossoneri quanto ai bianconeri per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sia stata una delusione su tutta la linea. Ecco, dunque, il video con le loro reazioni più divertenti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Pensa pagare 150 euro per questo”: social, ai tifosi Milan-Juventus non è piaciuta

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