In Italia, cresce il progetto ReMed di una grande azienda farmaceutica, focalizzato sul recupero di dispositivi medici preriempiti. Tra questi, penne iniettabili contenenti farmaci come il GLP-1 e altri. Il progetto mira a riutilizzare e riciclare questi strumenti, riducendo gli sprechi e promuovendo una gestione più sostenibile dei dispositivi medici. La iniziativa si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso pratiche più responsabili nel settore sanitario.

Come funziona il riciclo delle penne Il cuore dell’iniziativa è semplice quanto inedito: raccogliere nelle farmacie le penne iniettabili preriempite - come quelle per insulina, GLP-1 o ormone della crescita - per avviarle a un processo di recupero. Dopo la raccolta, i dispositivi vengono stoccati e trasferiti in Danimarca, dove vengono trasformati in materie prime seconde. Il risultato è un tasso di riciclabilità che arriva fino all’85%, con applicazioni che vanno dagli arredi a oggetti di uso comune. I numeri di una crescita rapida Dopo una fase pilota nel 2024, il progetto - realizzato in collaborazione con Anci - ha già raggiunto una...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Penne iniettabili con farmaci Glp-1 e non solo. La nuova vita dei dispositivi medici preriempiti

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Penne iniettabili con farmaci Glp-1 e non solo. La nuova vita dei dispositivi medici preriempiti; ReMed, il riciclo delle penne iniettabili si estende a 14 città; Farmaci, cresce la rete che trasforma dispositivi iniettabili da rifiuto a risorsa.

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Sapevate che ogni anno nel mondo vengono utilizzate oltre 800 milioni di penne iniettabili In Italia circa 20 milioni. Nel Giorno della Terra vogliamo condividere un passo concreto che riguarda tutti noi. Oggi abbiamo presentato ReMed presso la sede AN - facebook.com facebook