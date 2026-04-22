Farmaci cresce la rete che trasforma dispositivi iniettabili da rifiuto a risorsa

Una rete collaborativa si sta consolidando tra enti pubblici, territori, operatori sanitari e aziende per integrare l’economia circolare nel settore sanitario. L’obiettivo è riutilizzare dispositivi iniettabili che altrimenti verrebbero considerati rifiuti, trasformandoli in risorse utili. Questa iniziativa mira a ridurre gli sprechi e a promuovere pratiche più sostenibili, coinvolgendo diverse figure professionali e istituzioni del settore.

(Adnkronos) – Un'alleanza concreta tra istituzioni, territori, professionisti sanitari e impresa per portare l'economia circolare dentro la sanità e trasformare un 'fine vita' complesso in una risorsa. E' questo il messaggio al centro dell'incontro stampa promosso oggi a Roma nella sede dell'Anci (via dei Prefetti, 46) in occasione dell'Earth Day, durante il quale Novo Nordisk, azienda leader nel campo delle malattie croniche non trasmissibili e delle patologie rare, ha fatto il punto sul progetto 'ReMed' e ne ha annunciato l'ampliamento a nuove città, rafforzando a livello nazionale un modello che coniuga salute e sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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