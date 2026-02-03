La questione del rischio di pancreatite legato ai farmaci Glp-1 torna a far discutere. La presidente della Società italiana di diabetologia, Raffaella Buzzetti, ha spiegato che il pericolo non è così elevato come si pensa e ha dato sette consigli pratici per i pazienti che assumono questi farmaci. La discussione si riapre, ma gli esperti cercano di fare chiarezza sui rischi reali.

È una discussione che ciclicamente torna ad animare il dibattito pubblico: quanto è concreto il rischio di pancreatite acuta nei pazienti in terapia con farmaci anti-obesità basati sul Glp-1? A fare chiarezza è Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di diabetologia (Sid). Pancreatite acuta: un rischio contenuto . “Gli analoghi del Glp-1 sono molto efficaci per il diabete di tipo 2 e per il trattamento dell’ obesità e sono utilizzati da milioni di persone nel mondo. Come tutti i farmaci, possono presentare effetti indesiderati e la pancreatite può essere uno di questi, sebbene estremamente raro”, dice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rischio pancreatite con i farmaci Glp-1: i 7 consigli della Sid

I farmaci GLP-1, come Ozempic, Wegovy e Mounjaro, sono strumenti importanti nella gestione dell’obesità e del diabete.

