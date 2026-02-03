Penélope Cruz Owen Wilson e Jude Law nel cast del ritorno alla regia di Nancy Meyers

Penélope Cruz, Owen Wilson e Jude Law tornano sul grande schermo con il nuovo film di Nancy Meyers, che segna il suo ritorno alla regia dopo 11 anni. Il film, ancora senza titolo, uscirà a Natale 2027. I tre attori sono stati scelti per un progetto che promette di essere tra i più attesi delle prossime stagioni. La regista si prepara a tornare dietro la macchina da presa, dopo un lungo silenzio, e il cast fa già parlare di sé. La data di uscita si avvicina, e i fan sono curiosi di scoprire

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, arriverà nelle sale a Natale 2027 e segna il ritorno della regista dopo ben 11 anni. Il prossimo film di Nancy Meyers potrebbe avere un cast davvero stellare: tra gli attori che sono impegnati nelle trattative con la produzione ci sono infatti Penélope Cruz e Jude Law. Il progetto verrà realizzato da Warner Bros e segnerà il ritorno dietro la macchina da presa della regista dopo ben 11 anni di distanza dalla commedia The Intern - Lo stagista inaspettato, che aveva come star Anne Hathaway e Robert De Niro. I primi dettagli del nuovo progetto Il film, ancora priva di un titolo ufficiale, dovrebbe arrivare nelle sale a Natale 2027 ed è stato scritto dalla stessa .

