Angelina Mango ha iniziato una nuova relazione sentimentale, condividendo momenti con un uomo che ha lo stesso nome del suo ex. La cantante sta vivendo un periodo di cambiamenti sia nella vita privata che in quella professionale, con nuovi progetti e incontri che le permettono di ritrovare serenità. La storia d’amore sembra aver portato un'energia diversa nella quotidianità dell’artista, che continua a concentrarsi anche sulla sua carriera musicale.

Nuovo capitolo per Angelina Mango che volta pagina e ritrova il sorriso anche in amore: tra carriera, nuove esperienze e un incontro speciale, ecco cosa sta succedendo nella sua vita privata. Leggi anche: Ecco chi ha salvato la vita ad Angelina Mango durante la malattia: la confessione è struggente Per alcuni artisti, il successo arriva insieme a momenti di grande cambiamento personale. È quello che sta vivendo Angelina Mango, una delle voci più amate della nuova scena musicale italiana, che negli ultimi mesi ha scelto di rallentare per ritrovare equilibrio e serenità. Dopo un periodo lontano dai riflettori, dedicato alla cura di sé e alla vita quotidiana, la cantante è tornata protagonista con nuovi progetti e una rinnovata energia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Angelina Mango ha un nuovo fidanzato: ha lo stesso nome del suo ex, ma nella vita fa tutt’altro

Angelina Mango si commuove sul palco e fa un toccante discorso: “Marta mi ha salvato la vita” – VIDEODurante il concerto del suo nuovo tour, Angelina Mango si commuove sul palco e fa una dedica speciale a Marta Donà.

Angelina Mango ha un nuovo amore: è il fotografo Antonio Agostinelli, lavorarono insieme al video di un suo branoAngelina Mango ha ritrovato l'amore: dopo la fine della storia con Antonio Cirigliano, al fianco della cantante ci sarebbe ora Antonio Agostinelli.

Angelina Mango canta “Velo sugli occhi” nel suo concerto a Roma - 4/03/2026

Temi più discussi: La sera in cui Angelina Mango ha cantato il ‘Notturno’ del padre; Angelina Mango non è più quella di Sanremo ed Eurovision. Si fermano anche Grignani e Caparezza: cosa succede a mostrarsi troppo umani; Angelina Mango ha lasciato il suo storico fidanzato? Ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma; Angelina Mango è magia pura: in-canta con Marco Mengoni e svela il tour estivo.

Angelina Mango ha voltato pagina e ha un nuovo amore: ecco chi èAngelina Mango ha voltato pagina dopo la fine della storia con Antonio Cirigliano. Ecco chi è la sua nuova fiamma! comingsoon.it

E’ finita con Antonio Cirigliano: Angelina Mango ha un nuovo fidanzato, Antonio Agostinelli, le foto social insieme a luiE’ finita con Antonio Cirigliano: Angelina Mango ha un nuovo fidanzato, Antonio Agostinelli, le foto social insieme a lui ... gossip.it

Il viaggio di Angelina Mango continua anche d’estate: tutte le date del “NINA CANTA NEI TEATRI d’estate” - facebook.com facebook

Daily Top 200 Artists Italia 28/03 ( @SpotifyItaly ) Angelina sale alla #165 (+15)! x.com