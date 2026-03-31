Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del N.A.S. di Lecce hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un medico e di un’infermiera. Le accuse a loro carico includono concorso in peculato, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata ai danni del servizio sanitario nazionale. Le indagini sono in corso.

Eseguita nella mattinata odierna dai Carabinieri del N.A.S. di Lecce un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un dirigente medico e di un’infermiera. I due sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in peculato, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate su scala nazionale nel 2025 e focalizzata sul monitoraggio delle attività libero-professionali intramurarie (A.L.P.I.), i due avrebbero messo in piedi un sistema di prestazioni private a pagamento utilizzando i locali e le dotazioni di una ASL Pugliese, eludendo il sistema di prenotazione via CUP. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lecce: arresti domiciliari per medico e infermiera Accuse a vario titolo: concorso in peculato, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata ai danni del servizio sanitario nazionale

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