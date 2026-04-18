Abusata a novant’anni Pena ridotta per il 20enne

A circa un anno fa, in un ascensore di un condominio, un giovane operaio è stato accusato di aver molestato una donna di 90 anni. Secondo le accuse, approfittando della presenza in ascensore, l’uomo avrebbe toccato la donna e cercato di spogliarla, poi si sarebbe toccato lui stesso. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità e il processo ha portato a una riduzione della pena per il giovane.

Secondo l’accusa quell’operaio poco più che 20enne vicino di casa, approfittando del fatto che si trovassero entrambi in ascensore, a metà agosto del 2022 aveva palpeggiato la signora 90enne e aveva tentato di spogliarla per infine toccarsi. Una contestazione per la quale la condanna del diretto interessato, difeso dall’avvocato Mattia Biagetti, ieri mattina in appello a Bologna è stata ridotta a un anno e 4 mesi. In primo grado al termine del rito abbreviato, il 30 maggio 2024 davanti al gup del tribunale di Ravenna era finita a a 2 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione: già in quella occasione al calcolo finale della pena si era giunti dopo la derubricazione del fatto in violenza sessuale di lieve entità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusata a novant’anni. Pena ridotta per il 20enne Notizie correlate Delitto Gozzoli, pena ridotta di quattro anniÈ stata ridotta in appello, da 18 a 14 anni, la pena per Petre Dabuleanu, 23enne originario della Romania, imputato per l’omicidio di Alessandro... Poliziotto ucciso 39 anni fa per sventare rapina, pena ridotta per assassinoTempo di lettura: 2 minutiDai 30 anni in primo grado a 22 in appello: consistente sconto di pena per uno dei banditi che uccisero il sovrintendente...