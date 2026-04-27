Pellegrino Mastella ricorda Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano | Memoria viva per le nuove generazioni

Durante un evento pubblico, Pellegrino Mastella ha ricordato Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, sottolineando il valore del loro esempio umano e istituzionale. Ha evidenziato come le loro azioni abbiano lasciato un segno duraturo e come possano rappresentare un modello per le nuove generazioni. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e riconoscimento, con un richiamo a mantenere vivo il ricordo delle loro figure.

“Ricordare Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano – dichiara Mastella – significa riaffermare con forza i valori della legalità, della democrazia e del servizio alle istituzioni. Delcogliano, nel suo ruolo di assessore regionale, ha incarnato uno spessore politico e umano fondato su competenza, integrità e dedizione al bene comune. Accanto a lui, Aldo Iermano ha rappresentato il valore profondo dell’amicizia e della lealtà, testimoniando con il proprio sacrificio un legame umano autentico e coraggioso”. Comunicato Stampa L’Istituzione risponde alle osservazioni della CGIL e ribadisce autonomia, natura pubblica e finalità. Comunicato Stampa Commozione e partecipazione alla cerimonia con autorità, familiari e studenti per onorare il.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pellegrino Mastella ricorda Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano: “Memoria viva per le nuove generazioni” Notizie correlate Benevento, X edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo IermanoSi svolgerà lunedì 27 aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, promosso dal... Anniversario delitto Delcogliano-Iermano, Mastella depone omaggio floreale alla stele in VillaTempo di lettura: < 1 minutoIl 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse persero la vita l’assessore... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Crisi agroalimentare in Campania, Aveta (M5S): Serve un tavolo permanente; Parcheggi a pagamento anche di domenica i consiglieri del PD chiedono a Mastella di fare marcia indietro. Pellegrino Mastella: Il sacrificio di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano guida verso una società più giustan occasione dell’anniversario dell’uccisione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, avvenuta il 27 aprile 1982 per mano delle Brigate Rosse, il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastell ... ntr24.tv