Anniversario delitto Delcogliano-Iermano Mastella depone omaggio floreale alla stele in Villa

Il 27 aprile 1982 a Napoli, durante un attentato delle Brigate Rosse, persero la vita l’assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo autista Aldo Iermano. In occasione di questo anniversario, il sindaco ha deposto un omaggio floreale alla stele situata in Villa, ricordando le due vittime di quella tragica giornata. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e memoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse persero la vita l’assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo amico e autista Aldo Iermano. A 44 anni di distanza da quel tragico accadimento, stamane, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deposto una corona floreale davanti alla stele che in Villa comunale commemora il sacrificio di Delcogliano e Iermano. “La città di Benevento non dimentica Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, non dimentica il loro martirio civile. Alla famiglia di Raffaele mi unisce un legame affettivo notevole che risale agli anni giovanili è che è rimasto inalterato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anniversario delitto Delcogliano-Iermano, Mastella depone omaggio floreale alla stele in Villa Notizie correlate Premio Delcogliano e Iermano, a Benevento la decima edizioneTempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà lunedì 27 Aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo... Benevento, X edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo IermanoSi svolgerà lunedì 27 aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, promosso dal... Tutti gli aggiornamenti Anniversario delitto Delcogliano-Iermano, Mastella depone omaggio floreale alla stele in VillaIl 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse persero la vita l’assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo amico e autista Aldo Iermano. A 44 anni d ... ntr24.tv Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo IermanoLunedì 27 Aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano ... vivitelese.it