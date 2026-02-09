The Mandalorian & Grogu | Il Trailer del Super Bowl preoccupa i fan di Star Wars

La scena di The Mandalorian e Grogu ha fatto salire l’ansia tra i fan di Star Wars. Nel nuovo trailer trasmesso durante il Super Bowl, si vedono immagini che fanno pensare a un ritorno diverso dal solito. La paura che la saga possa perdere la sua magia si fa sentire tra chi segue da anni le avventure di questi personaggi. I fan si chiedono cosa aspettarsi e se questa nuova direzione sarà all’altezza delle aspettative.

Il ritorno di Star Wars sul grande schermo è ufficialmente iniziato, ma non nel modo in cui i fan si aspettavano. Con l’uscita di The Mandalorian & Grogu fissata per il 22 maggio 2026, Lucasfilm ha rotto il silenzio cinematografico che durava dal 2019. Tuttavia, la strategia promozionale scelta per il Super Bowl ha sollevato più dubbi che entusiasmo. Uno spot insolito: Din Djarin, Grogu e. i Tauntaun. Invece del classico teaser adrenalinico ricco di scene d’azione, la Disney ha optato per uno spot fuori dagli schemi: una parodia dei celebri spot Budweiser. Nel video, accompagnato dalla voce narrante di Sam Elliott, vediamo Mando e il “Piccolo Yoda” cavalcare dei Tauntaun in un paesaggio innevato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Nel 2026, la saga di Star Wars torna al cinema dopo sette anni di assenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

La narrazione di Sam Elliot nel nuovo teaser di THE MANDALORIAN AND GROGU "A volte siamo noi a scegliere il nostro percorso. Altre volte è il percorso a scegliere noi. In ogni caso, continuiamo ad andare avanti, spinti da uno scopo più profondo, guidati d facebook

