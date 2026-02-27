Disney si trova a fare i conti con un basso interesse per il teaser di The Mandalorian e Grogu, mentre le anticipazioni indicano che il film Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling, potrebbe rappresentare una carta vincente per il rilancio della saga. La produzione si concentra ora su questa nuova pellicola, considerata un possibile punto di svolta per l’universo di Star Wars.

Maggior fiducia sarebbe riposta in Star Wars: Starfighter, il film con Ryan Gosling sarebbe l'asso nella manica per il rilancio di Star Wars secondo nuove anticipazioni. Non finiscono i grattacapi per Disney. A preoccupare lo studio sarebbe lo scarso hype dimostrato dal pubblico in vista dell'uscita di The Mandalorian and Grogu dopo l'accoglienza riservata al teaser lanciato durante il Super Bowl. Quello interpretato da Pedro Pascal sarà il primo film di Star Wars in quasi sette anni. La pellicola riporta sullo schermo le avventure del Mandaloriano e del suo fedele compagno Grogu, alias Baby Yoda, reso celebre dalla serie Disney+ The Mandalorian. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu: Disney trema per lo scarso hype riservato al teaser

The Mandalorian and Grogu: Lucasfilm lancia la sfida al Super Bowl con un nuovo spotDurante il Super Bowl LX, Disney e Lucasfilm hanno rilasciato un nuovo spot da The Mandalorian and Grogu, il lungometraggio che prosegue le avventure...

The Mandalorian and Grogu, Toy Story 5 e gli altri trailer che (forse) vedremo al Super Bowl 2026Fuoco alle polveri in attesa del Super Bowl 2026, ecco quali trailer e promo dei film più attesi verranno probabilmente mostrati durante l'incontro...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: The Mandalorian & Grogu: il duo torna al cinema; The Mandalorian and Grogu, ecco il nuovo trailer ufficiale del film Star Wars; Il nuovo trailer di Star Wars: The Mandalorian and Grogu; The Mandalorian and Grogu, il trailer del film dell'universo di Star Wars con Pedro Pascal.

The Mandalorian and Grogu: Disney trema per lo scarso hype riservato al teaserMaggior fiducia sarebbe riposta in Star Wars: Starfighter, il film con Ryan Gosling sarebbe l'asso nella manica per il rilancio di Star Wars secondo nuove anticipazioni. Non finiscono i grattacapi per ... movieplayer.it

Star Wars The Mandalorian and Grogu: online il secondo trailer e il poster del filmStar Wars The Mandalorian and Grogu,il film targato Lucasfilm e interpretato da Pedro Pascal, riceve un secondo trailer e non solo. vgmag.it

Pre-Order Medicom Toy MAFEX Star Wars The Mandalorian - Moff Gideon. €.95 https://www.facebook.com/groups/466668527747524 https://www.instagram.com/infinitydreamstoystore https://chat.whatsapp.com/LlWLPAoOuX7D7fhbSmwzN Sebbene l'Impero - facebook.com facebook

Presto torneremo a viaggiare per le galassie… Con The Mandalorian & Grogu in arrivo al cinema, direi che è il momento perfetto per prepararsi. Lo Snuddie di Star Wars è pronto a diventare il vostro alleato emp.me/9q8o #starwars #themandalorian #grog x.com