Pedro Pascal commuove il pubblico | il legame con Star Wars lo scuote

Durante un evento a Città del Messico, l’attore Pedro Pascal ha mostrato il suo entusiasmo nel parlare della serie The Mandalorian e del personaggio Grogu. L’attore ha condiviso alcuni dettagli sul progetto, che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 20 maggio 2026. La presenza di Pascal sul palco ha suscitato emozioni tra i fan, che hanno assistito a un momento di grande coinvolgimento durante il panel.

? Cosa sapere Pedro Pascal presenta The Mandalorian and Grogu al panel CCXP di Città del Messico.. Il film di Jon Favreau arriverà nelle sale italiane il 20 maggio 2026.. Durante il panel dedicato a Star Wars: The Mandalorian and Grogu tenutosi domenica a Città del Messico presso il CCXP, Pedro Pascal ha mostrato una profonda vulnerabilità emotiva davanti al pubblico, scatenando un caloroso sostegno collettivo in vista dell’uscita cinematografica prevista per il 20 maggio. L’attore di origini cilene è apparso come ospite a sorpresa insieme al regista Jon Favreau, partecipando attivamente alla presentazione del nuovo lungometraggio Disney. Il momento più toccante della serata si è verificato quando l’interprete di Din Djarin, dopo aver parlato in spagnolo con la platea, ha lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedro Pascal commuove il pubblico: il legame con Star Wars lo scuote Notizie correlate Super Bowl, Pedro Pascal e Lady Gaga sorprendono il pubblico all’Halftime Show con Bad BunnyLa star di The Mandalorian e The Last of Us tra i protagonisti nella notte del più importante evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti. Pascal Blanché guida l’arte di Star Wars: Old RepublicLa nomina di Pascal Blanché come nuovo Art Director presso Arcanaut Studios segna una fase cruciale per lo sviluppo di Star Wars: Fate of the Old...