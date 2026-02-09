Super Bowl Pedro Pascal e Lady Gaga sorprendono il pubblico all’Halftime Show con Bad Bunny

La notte del Super Bowl si è accesa con sorprese inattese all’Halftime Show. Pedro Pascal e Lady Gaga sono saliti sul palco, lasciando il pubblico senza parole. Entrambi hanno interpretato alcuni dei loro brani preferiti, regalando momenti intensi e spontanei. La folla presente ha applaudito forte, mentre Bad Bunny ha concluso lo spettacolo con energia, mantenendo alta l’adrenalina fino alla fine.

La star di The Mandalorian e The Last of Us tra i protagonisti nella notte del più importante evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti. Tra il boato della folla del Levi's Stadium di Santa Clara, in California, dove si è disputato nella notte il Super Bowl 2026, Pedro Pascal ha fatto il suo ingresso insieme a Bad Bunny, aggiungendosi al nutrito gruppo di star che ha partecipato all'Halftime Show. Le luci dello stadio hanno rimarcato la presenza di Pascal e di altre star non musicali, aggiungendo ulteriore fascino e un livello extra di glamour ad un evento già carico di energia, grazie anche alle coreografie impeccabili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Super Bowl, Pedro Pascal e Lady Gaga sorprendono il pubblico all’Halftime Show con Bad Bunny Approfondimenti su Super Bowl Lady Gaga splendida nell’abito flamenco al Super Bowl 2026: l’esibizione con Bad Bunny è un trionfo Lady Gaga ha stupito tutti al Super Bowl 2026 indossando un abito flamenco. Cardi B Favored To Crash Bad Bunny’s Super Bowl Halftime Show Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Super Bowl Argomenti discussi: Super Bowl 2026, vip e star sugli spalti, da Jamie Foxx a Cardi B. FOTO; Super Bowl. Bad Bunny con Lady Gaga e Ricky Martin: omaggio a Porto Rico; Guarda l'esibizione storica di Bad Bunny (con Lady Gaga) durante l'Halftime Show del Super Bowl; Pedro Pascal: 6 curiosità sull’attore più amato del momento. Super Bowl, Pedro Pascal e Lady Gaga sorprendono il pubblico all’Halftime Show con Bad BunnyLa star di The Mandalorian e The Last of Us tra i protagonisti nella notte del più importante evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti. movieplayer.it Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. Sorpresa Lady GagaLeggi su Sky TG24 l'articolo Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. Sorpresa Lady Gaga ... tg24.sky.it Bad Bunny infiamma il Super Bowl, celebra il Sud America e fa infuriare Donald Trump. Reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa, tra cui quello per Best Album, la superstar portoricana del reggaeton e del Latin trap ha portato sul palco del Levi’s facebook Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.