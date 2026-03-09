Pascal Blanché è stato nominato nuovo Art Director di Arcanaut Studios, con incarico di guidare l’estetica di Star Wars: Fate of the Old Republic. La sua nomina rappresenta un momento importante per il progetto, che coinvolge direttamente la direzione artistica del videogioco. La sua presenza si inserisce in un processo di sviluppo volto a definire l’aspetto visivo del titolo.

La nomina di Pascal Blanché come nuovo Art Director presso Arcanaut Studios segna una fase cruciale per lo sviluppo di Star Wars: Fate of the Old Republic. Questa decisione, presa mentre il progetto avanza sotto la guida di Casey Hudson, introduce un profilo professionale con un passato che include Assassin’s Creed e Myst IV. L’ingresso di Blanché porta competenze specifiche sulla definizione visiva dell’Alta, un’era storica dell’universo galattico ancora poco esplorata nei videogiochi. Il reclutamento avviene in un momento in cui il team creativo sta consolidando le sue forze dopo il teaser presentato ai The Game Awards dello scorso anno. La scelta di affidare la direzione artistica a un esperto che ha già lavorato alla progettazione dello Starlight Beacon suggerisce un approccio mirato alla coerenza narrativa e visiva del titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pascal Blanché guida l’arte di Star Wars: Old Republic

