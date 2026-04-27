Pedone investito a Camucia | donna di 66 anni in gravi condizioni

Nel pomeriggio di oggi a Camucia, un’auto ha investito una donna di 66 anni in piazza della Libertà. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:40 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 della ASL TSE. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni considerate gravi. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione.

Arezzo, cuore e destino: quel sogno da 83 punti sfiorato. e un futuro che fa paura! Scanzi, querela e tastiera bollente: “Me paghi l’insulto, mica la tastiera!” Oh citti, alla Buca un se dorme più! Tra tremolii e motori, Pierluigi s’è svegliato prima del gallo. Attimi di paura nel pomeriggio a Camucia, dove alle ore 15:40 il 118 della ASL TSE è intervenuto in piazza della Libertà per un investimento di pedone da parte di un’auto. Sul posto sono arrivati i soccorsi con il mezzo India 9 della Misericordia di Cortona, insieme alle Forze dell’Ordine, che hanno provveduto a gestire la viabilità e a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La persona coinvolta, una donna di 66 anni, è stata soccorsa in condizioni serie e trasportata in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pedone investito a Camucia: donna di 66 anni in gravi condizioni Notizie correlate Leggi anche: Investito lungo la Provinciale 327, pedone 69enne in gravi condizioni Pedone investito sulla SR 73 ad Arezzo: donna di 61 anni in codice 2Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo per un investimento di pedone.