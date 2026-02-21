Investito lungo la Provinciale 327 pedone 69enne in gravi condizioni

Alle 8.56 di oggi, un uomo di 69 anni è stato investito lungo la Provinciale 327 a Montagnano, frazione di Monte San San Vino. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trovato in condizioni gravi. L’incidente si è verificato mentre l’anziano attraversava la strada. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica. I medici stanno tentando di stabilizzare le sue condizioni.

© Lanazione.it - Investito lungo la Provinciale 327, pedone 69enne in gravi condizioni

Arezzo, 21 febbraio 2026 - È stato attivato alle 8.56 il 118 della Asl Toscana Sud Est per un investimento di pedone avvenuto a Montagnano, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo), lungo la strada provinciale 327. Secondo le prime informazioni, un uomo di 69 anni sarebbe stato travolto da un mezzo in transito per cause ancora in corso di accertamento. La centrale operativa ha immediatamente disposto l’invio di un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, intervenuta per prestare le prime cure al ferito. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2.🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Investito mentre attraversa la strada: pedone in gravi condizioni in ospedale Pedone investito alla rotonda: trasportato in gravi condizioni all'ospedale BufaliniNel pomeriggio di mercoledì a Forlì si è verificato un grave incidente stradale presso la rotonda all'intersezione tra via Decio Raggi e viale Risorgimento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tragedia a Barzana: muore a 18 anni investito in bici sulla provinciale; Villaverla, travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali; Pedone investito sulla ex Statale dei Giovi a Vertemate: è gravissimo; Francesco, 18enne travolto in bicicletta a Barzana: Il ciclismo era la sua vita. Risolto il giallo del ciclista investito e ucciso da un'auto: chi eraIdentificato il ciclista travolto sulla Valsugana a Curtarolo: è il 70enne Ermenegildo Favero. Decisiva la segnalazione di un volontario. nordest24.it Tragedia a Barzana: muore a 18 anni investito in bici sulla provincialeTragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio a Barzana dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito. L’incidente lungo la provinciale 175 attorno alle 14.30: ancora ... bergamonews.it Bologna, il furto lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna, nella stessa via dove aveva investito Ettore, lo zio della cantante - facebook.com facebook Francesco, 18 anni, corridore Under 23 di ciclismo, stava rientrando da un allenamento quando è stato investito lungo la provinciale 175. x.com