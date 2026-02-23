Pedone investito sulla SR 73 ad Arezzo | donna di 61 anni in codice 2

Una donna di 61 anni è stata investita sulla SR 73 ad Arezzo, a causa di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio. L'impatto si è verificato alle 18:10 all’incrocio con via Padre Teodosio, e i soccorsi sono intervenuti rapidamente. La vittima è stata trasportata in codice 2 in ospedale. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo per un investimento di pedone. L’allarme è scattato alle ore 18:10, quando il 118 della ASL TSE è stato attivato sulla Strada Regionale 73, all’intersezione con via Padre Teodosio. Una donna di 61 anni è stata soccorsa e trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Le sue condizioni sono state valutate di media gravità. Sul posto sono intervenuti un’auto infermierizzata, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo con personale BLSD e gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lortica.it

Leggi anche: Pedone investito in via Vittorio Veneto ad Arezzo: donna grave in ospedale

Pedone investito in via Romana ad Arezzo: 65enne trasferita a SienaIeri sera, alle ore 20:29, il personale del 118 della ASL TSE è intervenuto in via Romana ad Arezzo per un incidente stradale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Montagnano, investito un pedone: necessario l’elisoccorso per un 69enne; Montevarchi, investito un pedone: donna di 40 anni grave.

Incidente a Torre Angela: pedone investito e ucciso da automobilista che poi scappaIncidente mortale a Roma dove un pedone di 59 anni è stato investito e ucciso da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. I fatti sono accaduti nella notte a Torre Angela, nel ... romatoday.it

Pedone travolto e ucciso nella notte in strada, pirata della strada prima fugge poi si costituisceUn uomo di 59 anni è stato investito e ucciso nella notte in via di Torrenuova. Il conducente, 22 anni, è fuggito dopo l’urto e si è poi costituito. fanpage.it

Dramma a Roma, pedone investito e ucciso da un'auto (in fuga): aveva 59 anni. Il conducente 22enne poi si è costituito - facebook.com facebook

Pedone investito e ucciso nella notte a Roma: automobilista scappa via, poi ci ripensa x.com