Vincere premi pedalando al via la nuova edizione di ‘Pin Bike’ | a Bergamo si uniscono Seriate e Torre Boldone

A Bergamo è partita la nuova edizione di Pin Bike, l’iniziativa che premia chi si sposta in bici. Da lunedì 2 febbraio, cittadini di Bergamo, Seriate e Torre Boldone possono accumulare punti pedalando in città. L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta e ridurre il traffico, coinvolgendo più persone a muoversi in modo sostenibile.

Bergamo. È partita lunedì 2 febbraio la fase di premialità dell'edizione 2026-27 di Pin Bike, innovativa iniziativa per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti urbani. Finanziato dal bando "Bici in Comune", il progetto è attivato in partnership tra i Comuni di Bergamo, Seriate e Torre Boldone con il supporto del Distretto Urbano del Commercio (Duc) di Bergamo e del Duc di Seriate. L'obiettivo dell'iniziativa, che dura 12 mesi, è ridurre l'utilizzo dei mezzi motorizzati privati a favore di modalità di trasporto sostenibili, orientate alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento della salute dei cittadini.

