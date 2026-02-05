La seconda edizione del PokerStars Open si è conclusa con il successo dello svizzero Elvir Nuhiu, che ha vinto il Main Event battendo in finale l’italiano Vincenzo Petruzziello. Non sono mancate le emozioni anche negli altri tornei: otto titoli sono stati assegnati nei vari side event e l’Italia, nonostante la sconfitta nel principale, può comunque sorridere per i risultati complessivi.

Tanti giorni al tavolo con le carte in mano, occhi chiaramente puntati sull'evento principale che in questa edizione 2026 ha chiuso con la bellezza di 1.582 paganti. Non ci siamo però dimenticati dei side event e allora ecco tutti i vincitori dei vari tornei del PokerStars Open di Campione Domenica: giornata clou per il PokerStars Open. Al Main Event restano una dozzina di giocatori che lottano per il successo nel torneo più importante. La storia è nota e ve l'abbiamo raccontata: la numerosa truppa azzurra al final table non è riuscita a piazzare il colpo grosso. Solo Vincenza Petruzziello è finito sul podio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti i vincitori della seconda edizione del PokerStars Open

