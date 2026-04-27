pechino blocca la vendita di manus a meta

Le autorità di Pechino hanno deciso di bloccare la vendita di Manus a Meta, l’azienda tecnologica statunitense. L’accordo avrebbe previsto un investimento di 2 miliardi di dollari per l’acquisizione della piattaforma cinese di intelligenza artificiale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di eventuali sviluppi futuri.

Le autorità di Pechino hanno annunciato lo stop all’accordo che avrebbe portato Meta ad acquisire per 2 miliardi di dollari la piattaforma cinese di intelligenza artificiale Manus. In un breve comunicato pubblicato sul proprio sito web, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (ossia il principale organo di pianificazione economica della Repubblica Popolare) si è limitata a spiegare di aver «vietato l’investimento straniero» in Manus e di aver richiesto alle parti coinvolte di annullare l’operazione. Il lancio di Manus è avvenuto a marzo 2025. Progettato per operare come un “ dipendente digitale ” capace di pianificare e portare a termine compiti complessi seguendo pochi input iniziali, Manus è stato lanciato a marzo del 2025 dalla startup Butterfly Effect (parte di Beijing Butterfly Effect Technology), con sede a Singapore.🔗 Leggi su Lettera43.it

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