Le autorità di Pechino hanno impedito a Meta di completare l'acquisto della startup Manus AI. Contestualmente, hanno emesso un divieto di espatrio per il CEO e il responsabile della ricerca della società cinese. Queste decisioni si inseriscono in un quadro di restrizioni più ampio che coinvolge il settore tecnologico e le aziende straniere operanti nel paese. La vicenda si inserisce nel contesto di tensioni tra le autorità cinesi e le aziende tecnologiche straniere.

Le autorità di Pechino hanno bloccato il processo di acquisizione della startup Manus AI da parte del colosso tecnologico Meta, estendendo la misura restrittiva con il divieto di espatrio per il CEO e il responsabile della ricerca dell’azienda cinese. La decisione, emersa alla fine di marzo 2026, colpisce una realtà che ha sviluppato un agente autonomo con capacità generali basato su intelligenza artificiale, sollevando interrogativi sulla gestione dei talenti e della proprietà intellettuale strategica tra Cina e Stati Uniti. La disputa attorno a Manus AI mette in luce la natura estremamente delicata degli agenti informatici, strumenti che non rappresentano solo un’evoluzione tecnica, ma un cambio di paradigma nel rapporto tra uomo e macchina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra AI: Pechino blocca Meta e mette sotto chiave Manus AI

Multi SubPregnant With a Reborn Baby, She Used Elite Resources to Rewrite Their Fate

Notizie correlate

Perché Pechino vieta l’espatrio ai fondatori di Manus AIMeta vuole acquisire la startup cinese Manus AI, Pechino reagisce vietando ai fondatori di lasciare la Cina.

Australia: Meta e TikTok sotto inchiesta per eludere il divieto ai minoriLunedì 30 marzo 2026, alle ore 22:51, il governo australiano ha avviato un’indagine formale contro Meta, TikTok, Snapchat e YouTube per una presunta...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trump scrive a Pechino: Non date armi all'Iran. Xi: Il mondo non torni alla legge della giungla; Iran, nave cinese attraversa Hormuz. Pechino: Blocco Usa pericoloso e irresponsabile; Il blocco navale come estrema ratio: Stretto di Hormuz, interdizione energetica e il dilemma di Washington nel confronto con Teheran; Hormuz, Pechino e la credibilità del blocco USA.

Pechino risponde ai dazi: è guerraLa guerra commerciale mondiale non è più un’ipotesi: è la realtà. La Cina ha risposto ai dazi reciproci di Donald Trump del 34 per cento con controdazi nei confronti degli Stati Uniti di pari misura ... ilfoglio.it

Perché attaccare l’Iran è attaccare la Cina, e come risponderà Pechino alla nuova guerra di Usa e IsraeleC’è un’immagine che più di qualsiasi analisi strategica sintetizza la contraddizione morale di questa guerra: un’aula distrutta a Minab, nel sud dell’Iran, zaini colorati tra le macerie, banchi ... fanpage.it

L'Iran richiude lo Stretto di Hormuz, gli Usa: "Basta ricatti o la guerra riprende" - facebook.com facebook

Capisco che la guerra infastidisca, il modo per farla scomparire è effettivamente quella di non pensarci, specie di questi tempi. x.com