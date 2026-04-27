Pd su Minetti responsabilità politiche chiare Meloni mandi via Nordio

Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti sulle responsabilità politiche riguardo alla posizione della Minetti, sottolineando la necessità di azioni concrete. Nel frattempo, si chiede a Giorgia Meloni di rimuovere il ministro Carlo Nordio dal suo incarico, ritenendo che la sua presenza al Ministero della Giustizia stia causando problemi evidenti. La questione è stata sollevata in un contesto di crescente insoddisfazione per la gestione del dicastero.

"Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c'è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente dannosa e il dicastero appare privo di guida e controllo". Lo afferma Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd. "Quanto sta emergendo è di una gravità inaudita. La grazia è un istituto di massima delicatezza che non può essere gestito con istruttorie improprie o superficiali. Il caso Minetti rappresenta un fatto senza precedenti, con un supplemento di analisi richiesto dal Quirinale che segnala un livello di approssimazione e sciatteria a via Arenula mai visto prima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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