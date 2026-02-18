Vanoli | La responsabilità è di tutti Su Fortini ho le idee chiare

Vanoli ha dichiarato che la responsabilità di questa partita spetta a tutto il gruppo e ha chiarito la propria posizione su Fortini. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per ottenere un risultato positivo contro la Jagiellonia. Ha anche spiegato che ogni giocatore deve assumersi le proprie responsabilità, senza cercare scuse. La squadra si prepara con concentrazione, sapendo che l’andata dei playoff di Conference League sarà decisiva. La partita si avvicina e i tifosi attendono con fiducia.

Una conferenza stampa in vista dei playoff di Conference League definisce lo spirito con cui la Fiorentina affronterà l'andata contro la Jagiellonia. L'approccio della squadra viene descritto come orientato alla lucidità, alla gestione delle difficoltà e a una continuità di rendimento utile a superare una formazione capolista e cresciuta a livello internazionale. La storia della sfida non è solo un'analisi tattica ma un'esigente verifica di carattere: si gioca una doppia manche, quindi è cruciale mantenere la concentrazione e adattarsi rapidamente alle condizioni del campo e al clima. L'avversario è in testa al campionato e ha maturato esperienza internazionale, ma la Fiorentina resta focalizzata sulla propria situazione di classifica e sull'obiettivo di domani, senza sottovalutare la complessità della trasferta.