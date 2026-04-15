Dopo l’indagine che coinvolge i vertici politici regionali, il Movimento 5 Stelle e l’Associazione dei Volontari di Soccorso hanno chiesto le dimissioni del presidente della regione e del vicepresidente, entrambi finiti sotto inchiesta. La vicenda riguarda una frana avvenuta nel territorio di Niscemi, con l’accusa rivolta a un ministro della Protezione Civile di non aver preso misure adeguate per prevenire il disastro.

Il paradosso di un ministro per la Protezione Civile indagato con l’accusa di non aver fatto nulla per mitigare il rischio di una frana può essere risolto in un solo modo: “Dimissioni”. È quanto chiedono il M5s e Alleanza Verdi Sinistra di fronte alla notizia che Nello Musumeci è sotto inchiesta per la frana di Niscemi, in qualità di ex presidente della Regione Sicilia, ruolo nel quale era commissario di Governo per l’attuazione delle ordinanze di Protezione civile e commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico. Eppure, secondo la procura di Gela, né durante il suo mandato né durante quello dei suoi predecessori Raffaele Lombardo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana di Niscemi, M5s e Avs chiedono le dimissioni di Musumeci e Schifani finiti sotto inchiesta

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