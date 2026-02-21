Esplosione a San Giovanni Galermo | interrogazione del consigliere del M5S Graziano Bonaccorsi

Graziano Bonaccorsi, consigliere del M5S, ha presentato un'interrogazione dopo l’esplosione a San Giovanni Galermo, che ha coinvolto un edificio abbandonato. La causa sembra essere un tentativo di smaltimento illecito di materiali infiammabili, che ha provocato danni alle strutture circostanti. Bonaccorsi chiede chiarimenti alle autorità sulle responsabilità e sulle misure di sicurezza adottate in zona. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un atto ispettivo dopo le nuove iscrizioni nel registro degli indagati. Catania, 21 febbraio. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi ha presentato un'interrogazione consiliare in merito all'esplosione avvenuta il 21 gennaio 2025 in via Galermo, nel quartiere di San Giovanni Galermo, a seguito di una fuga di gas. L'iniziativa arriva dopo le recenti notizie relative all'iscrizione nel registro degli indagati dell'attuale dirigente tecnico della società che gestisce la rete cittadina del gas, la Catania Rete Gas. Bonaccorsi precisa che l'iscrizione nel registro degli indagati non equivale a una condanna, ma sottolinea come, trattandosi di un'infrastruttura strategica quale la rete del gas, trasparenza, sicurezza e chiarezza nelle responsabilità siano elementi imprescindibili e da verificare pubblicamente.