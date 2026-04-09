L'articolo pubblicato su Novella 2000 parla di Lodovico Patti, il presunto nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. Il nome di Patti è stato associato alla showgirl in relazione a una differenza di età di circa 20 anni. La notizia ha suscitato discussioni tra i lettori, senza che siano stati forniti dettagli sulla relazione tra i due o su altri aspetti della vita privata di Patti.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? La bella conduttrice calabrese, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, ha avuto una relazione di circa due anni con Giulio Fratini, storia giunta al capolinea nel 2024. Ora, stando alle ultime indiscrezioni, pare che il cuore di Elisabetta sia tornato a battere forte, per un uomo più giovane di lei di 22 anni! Vediamo insieme di saperne di più. Il cuore di Elisabetta Gregoraci è tornato a battere forte? La bella conduttrice calabrese ha un nuovo amore? E’ già da qualche tempo che si sospetta che l’ex moglie di Flavio Briatore abbia una nuova relazione. Il fortunato si chiamerebbe Lodovico Patti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “20 anni di differenza”, il nome accanto a Gregoraci fa discutere: chi è Lodovico Patti

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Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore con un giovane imprenditore Dopo la fine della relazione con Giulio Fratini, la showgirl calabrese è stata fotografata durante un romantico weekend a Portofino con Lodovico Patti, il suo nuovo fidanzato di 28 anni. Tr - facebook.com facebook