PC e tablet in comodato d’uso anche per gli ATA Valditara | Per la prima volta le risorse

Per la prima volta, le risorse dedicate ai dispositivi tecnologici come PC e tablet in comodato d’uso vengono estese anche al personale ATA. Questa novità è stata annunciata recentemente, segnando un cambiamento nelle politiche di distribuzione degli strumenti digitali nel settore scolastico. La decisione riguarda l’accesso alle risorse per tutto il personale scolastico, includendo ora anche il personale ATA.

La Carta del docente si apre, per la prima volta, anche al personale ATA. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, spiegando che le nuove risorse destinate alla formazione permetteranno di estendere alcune opportunità anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

