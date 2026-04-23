A Pavia, centinaia di persone si sono riunite per ricordare Gabriele Vaccaro, il giovane morto nell'area Cattaneo. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di cittadini che hanno portato luci e messaggi di lutto. La città si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

? Cosa sapere Centinaia di cittadini a Pavia per la memoria di Gabriele Vaccaro, ucciso nell'area Cattaneo.. Il sindaco Lissia e il vescovo Sanguineti partecipano alla manifestazione organizzata con Edisu.. A Pavia centinaia di cittadini hanno camminato in silenzio questa sera per onorare la memoria di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne vittima dell’aggressione avvenuta nell’area Cattaneo nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile. L’evento, intitolato Mille luci per una speranza in ricordo di Gabriele, ha una partecipazione massiccia della comunità locale. Il percorso commemorativo è stato organizzato congiuntamente dalla Consulta dei Giovani di Pavia, dalla Diocesi, dal Comune e da Edisu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, una scia di luci per Gabriele: Pavia piange il giovane ucciso

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