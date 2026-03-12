Prende a pugni un carabiniere Arrestato un esagitato ad Avenza

Martedì sera, sotto i portici di un palazzo in via Vico Fiaschi ad Avenza, un uomo ha aggredito un carabiniere colpendolo con un pugno. L’esagitato è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto per gestire la situazione. L’episodio si è verificato poco prima dell’orario di cena, creando scompiglio tra i presenti.

È stata una serata ad alta tensione quella che si è svolta poco prima di cena di martedì sotto i portici di un palazzo in via Vico Fiaschi. Un uomo è finito in manette dopo un'escalation di violenza culminata con un pugno sferrato in pieno volto a un carabiniere. Tutto è iniziato poco dopo le 20,30, quando l'individuo, un italiano residente ad Avenza, si è seduto ai tavolini di un bar per consumare una birra. Inizialmente l'atmosfera appariva distesa: l'uomo ha persino incrociato un noto avvocato del foro locale, scambiando con lui saluti e battute cordiali. Tuttavia, una volta terminata la bevanda, il tono della conversazione è mutato bruscamente.

