Ubriaco sviene davanti al bar poi prende a pugni soccorritore del 118

Nella mattina di domenica 19 aprile 2026, una richiesta di intervento ha portato gli agenti in un bar di via Cantore, dove un uomo in stato di alterazione alcolica aveva disturbato i clienti e il personale. L’uomo si è improvvisamente accasciato a terra e, una volta soccorso dal personale del 118, ha reagito colpendolo con un pugno. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Nel corso della mattinata di domenica 19 aprile 2026 la polizia è intervenuta presso un bar di via Cantore dov'era stato segnalato un uomo, che, ubriaco, aveva molestato i dipendenti dell'esercizio, per poi perdere conoscenza e accasciarsi al suolo.Immediatamente gli operatori hanno chiesto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Va al lavoro completamente ubriaco, sviene davanti dai bambiniIn gergo sanitario, è stato soccorso per un'intossicazione etilica: è il motivo per cui nella mattinata di martedì al plesso scolastico di Via... Leggi anche: Va al lavoro completamente ubriaco e sviene davanti ai bambini: trovato a terra privo di sensi