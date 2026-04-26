Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli paura per i pescatori | la scena ripresa in un video

Uno squalo ha colpito una barca al largo di Gallipoli, suscitando paura tra i pescatori presenti a bordo. La scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social media, mostrando l'istante dell'impatto. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente, che ha attirato l'attenzione degli appassionati di mare e di creature marine. L'episodio si è verificato nelle acque di fronte alla località pugliese, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze.

Uno squalo ha colpito una barca al largo di Gallipoli: momenti di paura per i diportisti che erano a bordo e hanno ripreso la scena in un video diffuso sui social. L'episodio, fortunatamente, non ha avuto conseguenze.🔗 Leggi su Fanpage.it

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