Domenica 26 aprile si svolgerà la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta delle cinque grandi classiche del ciclismo di un giorno. La corsa, nota anche come “Doyenne”, vedrà protagonisti alcuni dei principali favoriti del circuito, tra cui Tadej e Remco. La gara attraversa il Belgio, con un percorso che prevede diverse salite impegnative, e rappresenta l’ultimo grande appuntamento del Nord prima della conclusione della stagione.

Domenica 26 aprile si chiuderà la campagna del Nord con la quarta delle cinque classiche monumento stagionali. Dopo Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, andrà in scena l’edizione 112 della Liegi–Bastogne–Liegi, denominata la Doyenne per la sua anzianità. In realtà, pur essendo la più antica tra le classiche, la Liegi non è la più disputata a causa di un’interruzione di 14 anni tra il 1894 e il 1908. Il record per edizioni svolte, infatti, spetta alla corsa delle pietre che quest’anno ha toccato quota 123. Si pedalerà per 259 chilometri, sette in più dell’anno scorso. Come da tradizione, i 100 iniziali, fino al passaggio a Bastogne, saranno privi d’asperità.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Paul Seixas all’esame di Tadej e Remco

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