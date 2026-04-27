Patty Pravo arriva alla ChorusLife Arena per Opera Tour

Domenica 10 maggio alle 21, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà un concerto di Patty Pravo, cantante nota nel panorama musicale italiano. La cantante, riconosciuta come un'icona, si esibirà con il suo “Opera Tour” in questa tappa della tournée. L’evento è annunciato come parte del suo tour e attirerà sicuramente appassionati e fan della musica italiana.

Patty Pravo arriva a Bergamo. La cantante, icona della musica italiana, farà tappa alla ChorusLife Arena con il suo “Opera Tour” domenica 10 maggio alle 21. Patty Pravo ha presentato il brano “Opera” alla 76esima edizione del Festival di Sanremo; sarà la sua undicesima partecipazione alla massima competizione canora nazionale. “Opera”, scritto da Giovanni Caccamo, farà parte del nuovo album di inediti dell’artista (il ventinovesimo della sua carriera) uscito a marzo 2026 per Nar International – AdaWarner Music Italy. L’album conterrà anche i due singoli pubblicati nel 2025: “Ho provato tutto” (scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara) e “Ratatan” (scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, e prodotto da Taketo Gohara e Marquis).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sanremo 2026 - Patty Pravo canta Opera

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