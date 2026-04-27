Patteggia per droga e prostituzione ma è ospite d' onore in disco e nella nuova Gintoneria | esplode il caso Lacerenza

Recentemente, un uomo condannato a quasi cinque anni di reclusione per spaccio di droga e favoreggiamento della prostituzione è stato visto come ospite d'onore in un locale notturno e in una nuova gintoneria della zona. Le sue apparizioni pubbliche hanno suscitato reazioni online, ponendo il quesito sulla coerenza tra la condanna penale e la sua partecipazione ad eventi nei locali. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla presenza di questa figura in ambienti pubblici dopo il patteggiamento.

Può un personaggio che ha appena patteggiato quasi cinque anni di pena per spaccio e favoreggiamento della prostituzione essere ospite d'onore di locali e discoteche della nostra zona? È la domanda che agita il web dopo le recenti apparizioni di Davide Lacerenza a Cervia, prima in una discoteca.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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