Lacerenza ex Gintoneria fa il Sì al referendum

Davide Lacerenza, ex gestore della Gintoneria di Milano, ha annunciato il suo sostegno al referendum sulla riforma della giustizia. La sua decisione si aggiunge alle voci del fronte del Sì, senza ulteriori commenti o spiegazioni. La sua posizione viene comunicata pubblicamente e si unisce alle altre adesioni già note in questa campagna referendaria.

La campagna per il referendum sulla riforma della giustizia ha accolto una figura inaspettata nel fronte del Sì: Davide Lacerenza, l’ex gestore della Gintoneria di Milano. Arrestato nel marzo 2025 per reati legati alla droga e allo sfruttamento sessuale, l’uomo ha appena patteggiato quattro anni e otto mesi di pena, ottenendo una misura alternativa al carcere che lo vede affidato ai servizi sociali per un percorso di disintossicazione. Nonostante la sua recente condanna, Lacerenza è sceso in campo come testimonial ufficiale, pubblicando video sui social network dove invita i suoi follower a votare a favore della riforma. Nel materiale diffuso, si vede mentre chiede a una donna di appoggiare i piedi sul suo torace, spiegando che vuole trattare un argomento serio con leggerezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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