Referendum il nuovo testimonial per il Sì è Davide Lacerenza | l’ex re della Gintoneria ha patteggiato 4 anni per droga e prostituzione

Davide Lacerenza, noto per essere stato il re della Gintoneria, è diventato il nuovo volto del Sì nel referendum sulla riforma della giustizia. L’ex protagonista di locali notturni ha patteggiato quattro anni di condanna per reati legati a droga e prostituzione. La sua partecipazione come testimonial ha suscitato attenzione, anche perché non è un esperto in materia legale.

A sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia scende in campo un pezzo da 90. Non si tratta però di un esperto di diritto ma di Davide Lacerenza. L’ex titolare della Gintoneria fresco di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi – dopo essere stato arrestato nel marzo del 2025 per detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione – è il protagonista di un appello sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Journalai (@thejournalai) “Voglio che tutti i miei follower votino sì” dice Lacerenza, nel video postato dal profilo Instagram The Journalai, mentre chiede a una donna di mettere i piedi sul suo torace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il nuovo testimonial per il Sì è Davide Lacerenza: l’ex re della Gintoneria ha patteggiato 4 anni per droga e prostituzione Articoli correlati Leggi anche: La cantina della Gintoneria finisce all’asta: chiesti più di 5mila euro per la bottiglia più cara di Davide Lacerenza Incidente a Milano, muore il ristoratore Fabrizio Mele: stava per aprire un nuovo locale all’ex Gintoneria di LacerenzaFabrizio Mele, ristoratore dell'Angolo di Napoli e Ciccio Pizza, è morto in un incidente in moto a Milano.